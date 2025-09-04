Türkiyə millisi 1/8 finala yüksəldi

Türkiyə millisi 1/8 finala yüksəldi
09:58 4 Sentyabr 2025
Basketbol üzrə Türkiyə millisi Avropa çempionatının A qrupunda son oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma Serbiya seçməsi ilə üz-üzə gəlib. Latviyanın paytaxtı Riqadakı “Xiaomi Arena”da keçirilən matç Türkiyə millisinin 90:95 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Komanda bu nəticə ilə qrup mərhələsini lider kimi tamamlayaraq, 1/8 finala yüksəlib.

Turnirin 1/8 final oyunları sentyabrın 6-7-də, 1/4 final qarşılaşmaları ayın 9-10-da, yarımfinal matçları isə 12-də təşkil olunacaq. Avropa çempionunu müəyyənləşdirəcək final və üçüncülük görüşləri sentyabrın 14-də baş tutacaq.

