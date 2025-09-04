Ledi Qaqa saatlar qalmış konsertini ləğv etdi

Amerikalı məşhur müğənni və aktrisa Ledi Qaqa Mayamidəki konsertinin başlamasına bir neçə saat qalmış tədbiri ləğv edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz sənətçi bu barədə "Instagram" hesabında məlumat paylaşıb.
Qaqa konserti səhhəti ilə əlaqədar təxirə salmalı olduğunu açıqlayıb. Müğənninin səsində poblemlər yaranıb. Ulduzun həkimi və vokal məşqçisi ona səs tellərini gərginləşdirməməyi tövsiyə edib.
Hər gün canlı ifa etdiyini xatırladan Qaqa konsertin ləğvinin onun üçün çətin və ağrılı qərar olduğunu etiraf edib.