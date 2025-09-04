Ledi Qaqa saatlar qalmış konsertini ləğv etdi

Ledi Qaqa saatlar qalmış konsertini ləğv etdi
14:11 4 Sentyabr 2025
206 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Amerikalı məşhur müğənni və aktrisa Ledi Qaqa Mayamidəki konsertinin başlamasına bir neçə saat qalmış tədbiri ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz sənətçi bu barədə "Instagram" hesabında məlumat paylaşıb.

Qaqa konserti səhhəti ilə əlaqədar təxirə salmalı olduğunu açıqlayıb. Müğənninin səsində poblemlər yaranıb. Ulduzun həkimi və vokal məşqçisi ona səs tellərini gərginləşdirməməyi tövsiyə edib.

Hər gün canlı ifa etdiyini xatırladan Qaqa konsertin ləğvinin onun üçün çətin və ağrılı qərar olduğunu etiraf edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24
Bəzi ölkələrdə "Google" çökdü

Bəzi ölkələrdə "Google" çökdü

04 Sentyabr 2025 15:41
Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı

Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı

04 Sentyabr 2025 15:14
Si Cinpin Kim Çen Inla danışıqlar aparır

Si Cinpin Kim Çen Inla danışıqlar aparır

04 Sentyabr 2025 15:05
Qazaxıstanın xarici işlər naziri saxlanıldı

Qazaxıstanın xarici işlər naziri saxlanıldı

04 Sentyabr 2025 13:00
Abbas Əraqçi:

Abbas Əraqçi: İran müharibəyə hazırdır

04 Sentyabr 2025 10:16
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verdi

04 Sentyabr 2025 15:53

Bəzi ölkələrdə "Google" çökdü

04 Sentyabr 2025 15:41

Universitet müəllimi vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 15:29

Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı

04 Sentyabr 2025 15:14

Si Cinpin Kim Çen Inla danışıqlar aparır

04 Sentyabr 2025 15:05

Allahverən Əliyev vəzifəsindən azad edildi

04 Sentyabr 2025 14:59