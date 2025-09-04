Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -
19:17 4 Sentyabr 2025
61 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Aşkar olunmuş qaz sızmalarının aradan qaldırılması, yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi, həmçinin qaz kəməri üzərində şamın və siyirtmənin quraşdırılması işləri ilə əlaqədar 05.09.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azəriqaz” İB-dən bildirilib.

Təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Qaradağ rayonu üzrə Səngəçal qəsəbəsi, Yol evləri və Bağ evləri yaşayış massivlərinin, Sabunçu rayonu üzrə Bakıxanov qəsəbəsi Y.Əliyev, B.Bünyatov, İ.Anaşkin, Əməkçi küçələrinin və N.İsmayılov prospektinin bir hissəsinin, Maştağa qəsəbəsinin isə X.Səfərəliyev, M.Hüseynzadə, M.Şəfai, G.Əsgərova, H.Zərdabi küçələrinin, Yasamal rayonu üzrə M.Seyidov və H.Zərdabi küçələrinin, Suraxanı rayonu üzrə isə Hövsan, Bahar, Dədə Qorqud qəsəbələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat etdi -

Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat etdi -FOTO

04 Sentyabr 2025 17:35
"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

04 Sentyabr 2025 17:21
Bakıda yanğın -

Bakıda yanğın - Tüstüdən zəhərlənən var

04 Sentyabr 2025 16:55
Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13
İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01
Universitet müəllimi vəfat etdi

Universitet müəllimi vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 15:29
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

04 Sentyabr 2025 19:05

Peşə məktəblərinə qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:57

"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

04 Sentyabr 2025 17:21

Giorgio Armani vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 17:13

Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:03

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verdi

04 Sentyabr 2025 15:53