Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatının ilk günündə Azərbaycan millisinin 3 üzvü fəxri kürsüyə qalxıb.
Bu barədə Metbuat.az-a federasiyadan məlumat verilib.
Nihad Məmişov (60 kq) və Məhəmməd Musayev (66 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək Avropa çempionu tituluna yiyələniblər.
Nizami İmranov (66 kq) isə qitə birinciliyini bürünc medalla tamamlayıb.
Aktivində 2 qızıl və 1 bürünc medal olan yığmamız ümumi komanda hesabında ikinci, kişilər arasında birinci pillədə qərarlaşıb.