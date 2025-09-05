Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlandı

Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlandı
15:06 5 Sentyabr 2025
112 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Nərimanov rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum şəxs paytaxt sakini olan bir nəfərin evindən 16 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını talayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nərimanov RPİ-nin 16-cı Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 27 yaşlı M.Muradova saxlanılıb.

Nəsimi rayonunda polisin keçirdiyi tədbir zamanı isə kafelərin birindən mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən 23 yaşlı A.Umudova da tutulub.
