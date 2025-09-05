Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı - FOTO

Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı -
17:22 5 Sentyabr 2025
91 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Tovuz rayonunun Qazıqulu kəndində fəaliyyət göstərən, fiziki şəxs Asif İdris oğlu Xalıqverdiyevə məxsus kafedə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış yoxlama zamanı sanitariya norma və qaydalarının pozulduğu məlum olub.

Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, kafedə qida məhsullarının saxlanma temperaturuna əməl edilmədiyi, işçi heyətin tibbi müayinədən keçmədiyi və xüsusi geyimlə təmin olunmadığı, döşəmə, tavan, divarların tamlığının pozulduğu və asan təmizlənən, dezinfeksiyaya davamlı materialla üzlənmədiyi, müvafiq təmizlik işlərinin görülmədiyi müəyyən edilib. Həmçinin müəssisədə etiket məlumatları və mənşəyi məlum olmayan qida məhsulları aşkarlanıb. Faktla bağlı nöqsanlar aradan qaldırılanədək mətbəx sahəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib və icrası məcburi göstərişlər verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının

Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının kimliyi bilindi

05 Sentyabr 2025 16:43
“Nar” uşaqlar üçün maarifləndirici tədbirlərə dəstək verir -

“Nar” uşaqlar üçün maarifləndirici tədbirlərə dəstək verir -Foto

05 Sentyabr 2025 16:22
Gəncə və Goranboyda yanğın oldu

Gəncə və Goranboyda yanğın oldu

05 Sentyabr 2025 15:51
Paytaxtın iki ünvanında təmir işləri aparılacaq

Paytaxtın iki ünvanında təmir işləri aparılacaq

05 Sentyabr 2025 15:40
Paytaxtın iki ünvanında təmir işləri aparılacaq

Paytaxtın iki ünvanında təmir işləri aparılacaq

05 Sentyabr 2025 15:39
Nazirlik depozit hərracı təşkil etdi

Nazirlik depozit hərracı təşkil etdi

05 Sentyabr 2025 15:14
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”

05 Sentyabr 2025 17:28

“Türkiyə Cənubi Qafqazda dialoq mühitinin qorunmasına dəstək verir” -

05 Sentyabr 2025 17:24

Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı -

05 Sentyabr 2025 17:22

Azərbaycanlı hakim Niderland millisinin oyununa təyinat aldı

05 Sentyabr 2025 17:11

"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?

05 Sentyabr 2025 17:04

Rusiya Avropa paytaxtlarını hədəfə alır

05 Sentyabr 2025 16:55

Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının

05 Sentyabr 2025 16:43

"Qarabağ"ın rəqibi futbolçusunu satdı

05 Sentyabr 2025 16:42

Bakıdakı insidentlə bağlı

05 Sentyabr 2025 16:24

“Nar” uşaqlar üçün maarifləndirici tədbirlərə dəstək verir -

05 Sentyabr 2025 16:22