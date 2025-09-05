Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur - Putin

Ukraynada sülh əldə olunarsa, xarici hərbçilərin yerləşdirilməsinə ehtiyac olmayacaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynaya yerləşdirilən xairic hərbçilər, xüsusən də indi hərbi münaqişələr zamanı qanuni hədəflər olacaq. Putin Ukraynanın Avropa Birliyinə üzvlüyünə qarşı olmadıqlarını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın təhlükəsizliyi baxımından Ukraynanın NATO üzvlüyü Moskvanın maraqlarına uyğun deyil.
Putin Ukrayna tərəfi ilə görüşməyə hazır olduğunu bir daha təkrarlayıb və Moskvanın danışıqlar üçün ən yaxşı məkan olduğunu ifadə edib. Putin, “Sülh razılaşmasının əldə olunacağı təqdirdə Rusiya razılaşdırılmış şərtlərə tam əməl edəcək. Sülhə əldə olunarsa, o zaman Ukrayna ərazisində xarici qoşunlara ehtiyac qalmayacaq. Həm Rusiya, həm də Ukrayna üçün həll edilməli olan təhlükəsizlik zəmanətlərinə hörmətlə yanaşacağıq” - deyə bildirib.