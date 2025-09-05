Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur - Putin

Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur -
21:27 5 Sentyabr 2025
191 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Ukraynada sülh əldə olunarsa, xarici hərbçilərin yerləşdirilməsinə ehtiyac olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynaya yerləşdirilən xairic hərbçilər, xüsusən də indi hərbi münaqişələr zamanı qanuni hədəflər olacaq. Putin Ukraynanın Avropa Birliyinə üzvlüyünə qarşı olmadıqlarını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın təhlükəsizliyi baxımından Ukraynanın NATO üzvlüyü Moskvanın maraqlarına uyğun deyil.

Putin Ukrayna tərəfi ilə görüşməyə hazır olduğunu bir daha təkrarlayıb və Moskvanın danışıqlar üçün ən yaxşı məkan olduğunu ifadə edib. Putin, “Sülh razılaşmasının əldə olunacağı təqdirdə Rusiya razılaşdırılmış şərtlərə tam əməl edəcək. Sülhə əldə olunarsa, o zaman Ukrayna ərazisində xarici qoşunlara ehtiyac qalmayacaq. Həm Rusiya, həm də Ukrayna üçün həll edilməli olan təhlükəsizlik zəmanətlərinə hörmətlə yanaşacağıq” - deyə bildirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

II Elizabetin gəlini vəfat etdi

II Elizabetin gəlini vəfat etdi

05 Sentyabr 2025 16:14
Tailandda yeni Baş nazir seçildi

Tailandda yeni Baş nazir seçildi

05 Sentyabr 2025 16:06
Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu

05 Sentyabr 2025 15:21
Putin Rusiyanın Türkiyədəki səfirini geri çağırdı

Putin Rusiyanın Türkiyədəki səfirini geri çağırdı

05 Sentyabr 2025 13:21
Qonşu ölkədə zəlzələ oldu

Qonşu ölkədə zəlzələ oldu

05 Sentyabr 2025 13:13
Xarkov atəşə tutuldu -

Xarkov atəşə tutuldu -Ölənlər var

05 Sentyabr 2025 12:56
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Öncə əməkhaqqı artmalı, sonra iş saatları azaldılmalıdır -

05 Sentyabr 2025 22:53

İslandiya - Azərbaycan matçı başladı -

05 Sentyabr 2025 22:47

Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

05 Sentyabr 2025 22:45

"Qarabağ"ın prezidentindən transfer açıqlaması

05 Sentyabr 2025 22:35

Məşhur məşqçi "Fənərbaxça"da işləmək istəyir

05 Sentyabr 2025 22:12

İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

05 Sentyabr 2025 21:35

Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur -

05 Sentyabr 2025 21:27

Ulduz futbolçu “Qalatasaray”a mesaj göndərdi -

05 Sentyabr 2025 20:43

Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu

05 Sentyabr 2025 20:17

Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşdü

05 Sentyabr 2025 19:43