İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

21:35 5 Sentyabr 2025
173 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Bu gün DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində üz-üzə gələcək İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

İslandiya: 1. Elias Rafn Olafsson, 3. Daniel Leo Qretarsson, 5. Sverrir İnqason, 4. Viktor Palsson, 23. Mikael Ellertsson, 7. Hakon Haraldsson (k), 8. İsak Berqmann Yohannesso, 16. Stefan Tordarson, 10. Albert Qudmundsson, 11. Yon Daqur Torsteinsson, 22. Andri Qudyonsen

Azərbaycan: 1. Şahrudin Məhəmmədəliyev, 2. Rəhman Daşdəmirov, 4. Bəhlul Mustafazadə, 14. Elvin Bədəlov, 3. Elvin Cəfərquliyev, 13. Abbas Hüseynov, 6. Səbuhi Abdullazadə, 20. İsmayıl İbrahimli, 8. Emin Mahmudov (k), 10. Mahir Emreli, 19. Nəriman Axundzadə

Qeyd edək ki, bu gün reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

