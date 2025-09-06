Beyləqanda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

Beyləqanda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu
10:33 6 Sentyabr 2025
136 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sentyabrın 5-də Beyləqan rayonunun Baharabad qəsəbəsinin ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib.

Məlumata görə, araşdırmalarla yanğını 61 yaşlı Nurəddin Arifovun törətdiyi müəyyən olunub. Hadisə nəticəsində 2 hektar ərazidə əkin sahəsi yanıb.

N.Arifov barəsində inzibati qanunvericiliyə uyğun 400 manat məbləğində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Polis əməliyyat keçirdi -

Polis əməliyyat keçirdi -Saxlanılanlar var

06 Sentyabr 2025 11:21
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanıldı

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanıldı

06 Sentyabr 2025 10:56
DYP sürücülərə müraciət etdi

DYP sürücülərə müraciət etdi

06 Sentyabr 2025 09:00
Vaqiflə Samirənin qızı Çində oxuyacaq -

Vaqiflə Samirənin qızı Çində oxuyacaq - FOTO

05 Sentyabr 2025 23:57
16 yaşlı qız qətlə yetirildi, 18 yaşlı qardaşı tutuldu

16 yaşlı qız qətlə yetirildi, 18 yaşlı qardaşı tutuldu

05 Sentyabr 2025 23:43
Hərbi xidmətdən yayınanlar həbs oluna bilər

Hərbi xidmətdən yayınanlar həbs oluna bilər

05 Sentyabr 2025 23:22
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda “KamAZ” faciəsinin yaşandığı anın

06 Sentyabr 2025 11:38

Biləcəridə ağır qəza -

06 Sentyabr 2025 11:30

Boksçumuz dünya çempionatına qələbə ilə başladı

06 Sentyabr 2025 11:13

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanıldı

06 Sentyabr 2025 10:56

DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq

06 Sentyabr 2025 10:43

Beyləqanda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

06 Sentyabr 2025 10:33

Şəmkirdə insident baş verdi -

06 Sentyabr 2025 10:24

Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda -

06 Sentyabr 2025 10:13

"İstefa verməsə, lazımi tədbirləri görəcəyik" -

06 Sentyabr 2025 09:36

G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

06 Sentyabr 2025 09:09