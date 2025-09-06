Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir
12:41 6 Sentyabr 2025
157 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

5 sentyabr dünyada Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Günü kimi qeyd olunur. BMT tərəfindən təsis edilən bu günün əsas məqsədi yardımlaşma və həmrəyliyin vacibliyini xatırlatmaqdır.

Məhz bu əlamətdar gündə Qırmızı Ürəklər Fondu sosial həssas qruplardan olan tələbələrin təhsilinə dəstək məqsədilə “Onu Oxut” aksiyasına start verir. Həyata keçirilən ianə aksiyasının əsas məqsədi əhalinin sosial həssas qruplardan olan tələbələrin təhsil imkanlarını genişləndirmək, onlara dəstək olmaqdır.

Xatırladaq ki, 2021-ci ildən başlayan “Onu oxut” aksiyası çərçivəsində bugünədək 115 490 manat vəsait toplanılaraq, 76 tələbəyə təhsil təqaüdü təqdim edilib.

Qırmızı Ürəklər Fondu xeyriyyəçilik təşəbbüslərinə qoşulmaq istəyən hər kəsi “Onu Oxut” aksiyası çərçivəsində həmrəylik nümayiş etdirməyə və gənclərə dəstək olmağa çağırır.

Aksiyaya fotodakı QR kodu oxudaraq, eləcə də Fondun veb-saytı (https://redhearts.az/aktiv-aksiyalar/tehsil-teqaud), Kapital Bank terminalları, Birbank və m10 mobil tətbiqləri vasitəsi ilə ianə etmək mümkündür.

Qeyd edək ki, “Red Hearts” – Qırmızı Ürəklər Fondu 2020-ci ildə Kapital Bank-ın bir qrup əməkdaşı tərəfindən könüllü qrupu olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Həmin ildə dövlət qeydiyyatına alınan Fond ölkəmizdə ianəçilik mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın bərpası, təhsil, təlim-tədris, maarifləndirmə kimi cəmiyyətin həssas və vacib mövzularına dair sosial təşəbbüslərlə çıxış edən “Red Hearts”ın ali məqsədi yardımsevər insanları xeyriyyəçilik mədəniyyəti ətrafında birləşdirməkdir. Qırmızı Ürəklər Fondunun fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olmaq və ianə edərək sözügedən mövzularda dəstək olmaq üçün https://redhearts.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Beyləqanda insident olub -

Beyləqanda insident olub - 2 nəfər xəsarət alıb

06 Sentyabr 2025 14:19
Armani ilə vida mərasimi keçirilir

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11
Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30
Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19
Polis bu şəxsi axtarır -

Polis bu şəxsi axtarır -FOTO

06 Sentyabr 2025 13:00
Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

06 Sentyabr 2025 12:57
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33

Rus rublu ucuzlaşacaq -

06 Sentyabr 2025 14:24

Beyləqanda insident olub -

06 Sentyabr 2025 14:19

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

06 Sentyabr 2025 13:58

Rusiya onları düşmən elan etdi

06 Sentyabr 2025 13:51

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

06 Sentyabr 2025 13:10