Astaradakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Astaradakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı
12:53 6 Sentyabr 2025
176 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Astara rayonunda məişət şəraitində baş verən zəhərlənmənin səbəblərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən araşdırmalar aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, araşdırma nəticəsində hadisənin qarpız zəhərlənməsindən baş verməsi ilə bağlı yayılan məlumatın həqiqətə uyğun olmadığı müəyyən edilib. Belə ki, Astara rayon sakinlərinin 03.09.2025-ci il tarixində Astara rayonu Motlayataq kəndində Heydərli Samir Firdovsi oğluna məxsus həyətyanı sahədə təşkil edilən kiçik toy mərasimində bir gün öncədən ev şəraitində hazırlanan qidalardan qəbul etdikləri məlum olub.

Məclisdə istehlaka təqdim edilən ev şəraitində bişmiş qidalardan nümunələr götürülərək, laborator analizlərə cəlb edilib.

Agentlik bir daha məişət şəraitində hazırlanan qidaları istehlaka təqdim edərkən, saxlama şəraitinə, temperatur rejiminə, gigiyena və düzgün daşıma qaydalarına riayət edilməsinin vacibliyini bildirir. Eyni zamanda, istehlakçılar arasında çaşqınlıq və narahatlıq yaranmaması üçün yalnız rəsmi qurumlar tərəfindən təqdim olunan, dəqiqləşdirilmiş məlumatlara istinad edilməlidir.

Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər zəhərlənib, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Beyləqanda insident olub -

Beyləqanda insident olub - 2 nəfər xəsarət alıb

06 Sentyabr 2025 14:19
Armani ilə vida mərasimi keçirilir

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11
Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30
Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19
Polis bu şəxsi axtarır -

Polis bu şəxsi axtarır -FOTO

06 Sentyabr 2025 13:00
Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

06 Sentyabr 2025 12:57
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33

Rus rublu ucuzlaşacaq -

06 Sentyabr 2025 14:24

Beyləqanda insident olub -

06 Sentyabr 2025 14:19

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

06 Sentyabr 2025 13:58

Rusiya onları düşmən elan etdi

06 Sentyabr 2025 13:51

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

06 Sentyabr 2025 13:10