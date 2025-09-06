İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

Bu gün 2026-cı il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, futbol azarkeşləri 6 qarşılaşmaya şahidlik edəcəklər.
İngiltərə K qrupunda Andorranı, Avstriya H qrupunda Kipri qəbul edəcək. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.
Dünya çempionatı, seçmə mərhələ
6 sentyabr
F qrupu
20:00. Ermənistan - Portuqaliya
22:45. İrlandiya – Macarıstan
H qrupu
22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina
22:45. Avstriya – Kipr
K qrupu
17:00. Latviya - Serbiya
22:45. İngiltərə - Andorra