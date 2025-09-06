İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək
Bu gün 2026-cı il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbol azarkeşləri 6 qarşılaşmaya şahidlik edəcəklər.

İngiltərə K qrupunda Andorranı, Avstriya H qrupunda Kipri qəbul edəcək. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

Dünya çempionatı, seçmə mərhələ

6 sentyabr

F qrupu

20:00. Ermənistan - Portuqaliya

22:45. İrlandiya – Macarıstan

H qrupu

22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina

22:45. Avstriya – Kipr

K qrupu

17:00. Latviya - Serbiya

22:45. İngiltərə - Andorra

