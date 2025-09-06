Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq
15:13 6 Sentyabr 2025
180 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sabah ilin ikinci və son Ay tutulması baş verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, tam Ay tutulmasıdır (bəzən "Qanlı Ay" da adlandırılır).

Tam Ay tutulması - Günəş, Yer və Ay eyni xətt üzərində düzüləndə, Yerin kölgəsi Ayın üzərinə düşdükdə və ya Ay tamamilə Yerin kölgəsinə girdikdə baş verir. Bu zaman Ay tamamilə yox olmur, əksinə, qırmızımtıl rəngə boyanır. Buna səbəb Günəş işığının Yer atmosferində sınma və səpilmə səbəbindən qırmızı və narıncı şüaların Ay səthinə çatmasıdır. Qanlı rəng Ay üfüqdə olarkən daha "dramatik" görünə bilər. Çünki həm Yer atmosferindən keçən Günəş işığı Ayı qırmızıya boyayır, həm də üfüqdə olan Ay artıq qırmızımtıl olur.

Əslində Yerin kölgəsi iki hissədən ibarətdir: yarımkölgə və kölgə. Ay yarımkölgəyə daxil olanda yarımkölgəli Ay tutulması başlayır, bunu adi gözlə hiss etmək çox çətindir. Ay Yerin kölgəsinə daxil olduqda isə adi gözlə görünən tutulma başlayır.

Yarımkölgəli Ay tutulması saat 19:28:21-də, qismən tutulma saat 20:27:02-də, tam tutulma saat 21:30:41-də başlayacaq. Tutulmanın maksimumu saat 22:11:47-də baş verəcək. Tam tutulma saat 22:52:47-də, qismən tutulma saat 23:56:26-da, yarımkölgəli Ay tutulması saat 00:55:00-da sona çatacaq. Tam tutulma 82 dəqiqə davam edəcək.

İkinci tam Ay tutulması Avropa, Afrika, Asiya və Avstraliyada görünəcək.

Azərbaycan ərazisində axşam saatlarından başlayaraq gecə yarısına kimi tam Ay tutulmasını müşahidə etmək mümkün olacaq.

Qeyd edək ki, ilin ilk Ay tutulması martın 14-də baş verib. Bundan başqa, bu ilin ikinci və son Günəş tutulması (qismən) hadisəsi isə sentyabrın 21-də qeydə alınacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayıBİLİNDİ

06 Sentyabr 2025 16:31
Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56
Beyləqanda insident olub -

Beyləqanda insident olub - 2 nəfər xəsarət alıb

06 Sentyabr 2025 14:19
Armani ilə vida mərasimi keçirilir

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11
Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30
Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

06 Sentyabr 2025 17:16

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

06 Sentyabr 2025 16:31

Əhməd İsmayılov Çində forumda iştirak edib

06 Sentyabr 2025 16:21

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -

06 Sentyabr 2025 16:05

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

06 Sentyabr 2025 15:57

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33