Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?
07:00 7 Sentyabr 2025
118 Sağlamlıq
Mətbuat
A- A+

Banan dünyanın ən çox sevilən və faydalı meyvələrindən biridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun tərkibində kalium, maqnezium, C vitamini, lif və digər vacib qida maddələri var. Bu səbəbdən banan ürək-damar sağlamlığını qorumaq, həzmi yaxşılaşdırmaq və enerjini artırmaq üçün çox faydalıdır. Lakin hər gün, xüsusilə də həddindən artıq banan yeməyin bəzi mənfi tərəfləri də ola bilər.

Bananın faydalarına gəlincə, kaliumla zəngin olduğu üçün təzyiqi tənzimləyir, həzm sistemini yaxşılaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır. Enerji verir və idmanla məşğul olanlar üçün güclü qida mənbəyidir. Stressi və yorğunluğu azaldır.

Lakin gündə bir neçə ədəd çoxlu banan yemək bədəndə kaliumun həddindən artıq yığılmasına səbəb ola bilər ki, bu da hiperkalemiya adlanan vəziyyət yaradır. Nəticədə ürək ritmində pozğunluqlar, əzələ zəifliyi meydana çıxa bilər. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər üçün hər gün çox banan yemək qan şəkərinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Həddindən artıq istifadə piylənməyə gətirib çıxara bilər, çünki banan kalori baxımından nisbətən yüksək meyvədir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? -

MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? - RƏSMİ CAVAB

03 Sentyabr 2025 19:51
Məktəblilər necə qidalanmalıdır? -

Məktəblilər necə qidalanmalıdır? -Nazirlikdən açıqlama

03 Sentyabr 2025 13:35
Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

01 Sentyabr 2025 22:20
Hər gün bu meyvələrdən yeməliyik

Hər gün bu meyvələrdən yeməliyik

01 Sentyabr 2025 07:00
Kələmin bu faydalarını bilirdiniz?

Kələmin bu faydalarını bilirdiniz?

31 Avqust 2025 22:37
Limon qabığının faydaları

Limon qabığının faydaları

31 Avqust 2025 06:30
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

07 Sentyabr 2025 07:00

Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı

07 Sentyabr 2025 00:52

Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurdu

07 Sentyabr 2025 00:43

Polşa vətəndaşlarına Belarusdan çıxmağı tövsiyə etdi

07 Sentyabr 2025 00:32

Faciəvi şəkildə ölən 3 qadının

07 Sentyabr 2025 00:11

ABŞ “Dəmir yumruq” təlimləri keçirir

07 Sentyabr 2025 00:10

İqlim dəyişikliyi meşə yanğınları riskini 40 dəfə artırır

06 Sentyabr 2025 23:53

Azərbaycanın cüdo millisi Avropa çempionatında birinci oldu

06 Sentyabr 2025 23:31

Sentyabr onların ayıdır -

06 Sentyabr 2025 23:12

Biləcəridəki qəzada həlak olanların

06 Sentyabr 2025 22:48