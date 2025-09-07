Azərbaycanda yas mərasimləri - Xərclər 20 min manata çatır

Azərbaycanda yas mərasimləri -
11:06 7 Sentyabr 2025
183 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Azərbaycanda yas mərasimlərində təxminən 18-20 min manat xərc tələb edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı-ekspert Eyyub Kərimli feysbuk hesabında yazıb.

"Birinci gün, yəni vəfat və cənazə günü - cənazənin yuyulması,kəfən,dəfn maşını,cənazə namazı -1000 -1500 azn. Qəbir yeri tapa bilsəniz şəhərdən kənarda - 2500-3000azn. 300 azn qəbrin qazılması. Yas mərasiminin 3 gününə qədər evə gələnlər üçün 300 - 500azn. Mərhumun üç və yeddi mərasim evi bir nəfər üçün minimum 30azn, 200 nəfərdən hesablasaq, 6000 azn. Bundan başqa, molla 500 azn. Mərhumun 40-na qədər cümə axşamları: 250azn x5 =1250 azn. 40 mərasimi 30aznx200 nəfərə=6000azn Sonda başdaşı minimum 1500 azn. Beləliklə 40 gün ərzində 18000-20000 xərc", - deyə o qeyd edib.

Ekspert bildirib ki, matəm qəfil bir məslədir və bəzən ailələri hazırlıqsız vəziyyətdə yaxalayır:

"Mərhum üçün əbədi rəhmət oxutdurmaq üçün bu vəsaitin, imkansız uşaqların təhsil haqqısına, ağır xəstələrin müalicəsinə xərclənməsi daha böyük savab olardı. Mərasim evlərində verilən ehsanın maya dəyəri 20 azn-dən çox deyil, hər mərasimdən ayda 40-60 min gəlir əldə edilit. Dövlət tərəfindən böyük qəbirstanlıqlar hazırlanmalı və vətandaşlarımıza ödənişsiz təmin edilməlidir".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu rayonlarda leysan yağıb

Bu rayonlarda leysan yağıb

07 Sentyabr 2025 11:08
Biləcəridəki qəzadan sonra hamı bu sürücüdən danışır -

Biləcəridəki qəzadan sonra hamı bu sürücüdən danışır -VİDEO

07 Sentyabr 2025 10:43
DANİB Şirvan və Hacıqabulda seminarlar təşkil edib -

DANİB Şirvan və Hacıqabulda seminarlar təşkil edib - FOTO

06 Sentyabr 2025 22:16
Rektor Xankəndində evlənən həmin gəncləri paylaşdı -

Rektor Xankəndində evlənən həmin gəncləri paylaşdı -FOTO

06 Sentyabr 2025 20:37
Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayıBİLİNDİ

06 Sentyabr 2025 16:31
Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Biləcəridə sərnişinlərin həyatını xilas edən sürücü

07 Sentyabr 2025 12:11

Nəriman millinin heyətindən çıxarıldı

07 Sentyabr 2025 11:44

Bu rayonlarda leysan yağıb

07 Sentyabr 2025 11:08

Azərbaycanda yas mərasimləri -

07 Sentyabr 2025 11:06

​Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri görüşəcək

07 Sentyabr 2025 10:49

Biləcəridəki qəzadan sonra hamı bu sürücüdən danışır -

07 Sentyabr 2025 10:43

B​u həftə baş verən siyasi proseslər karikaturalarda -

07 Sentyabr 2025 10:22

Bu gün "Qanlı Ay" görünəcək

07 Sentyabr 2025 09:25

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

07 Sentyabr 2025 07:00

Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı

07 Sentyabr 2025 00:52