Türkiyə İspaniyaya darmadağınla məğlub oldu

Türkiyə İspaniyaya darmadağınla məğlub oldu
00:46 8 Sentyabr 2025
189 İdman
Metbuat.az
A- A+

Türkiyə A Milli Futbol Komandası 2026-cı il FİFA Dünya Kubokunun Avropa seçmə mərhələsinin E qrupu çərçivəsində keçirdiyi ikinci matçda İspaniyanı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Medaş Konya Böyükşəhər" stadionunda oynanılan qarşılaşmanı qonaq komanda İspaniya 6-0 hesabı ilə qazanıb.

Matçın 6-cı dəqiqəsində İspaniya Pedrinin qolu ilə hesabda önə keçib. 22 və 45+1-ci dəqiqələrdə Mikel Merinonun vurduğu qollarla fərq üçə çatıb və ilk hissə İspaniyanın 3-0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb. İkinci hissənin 53-cü dəqiqəsində Ferran Torres hesabı 4-0 edib. 58-ci dəqiqədə Mikel Merino het-trik edərək fərqi beşə çatdırıb. 62-ci dəqiqədə Pedri bir daha fərqlənərək matçın hesabını təyin edib.

Bu nəticə ilə Türkiyə millisi 2026-cı il Dünya Kubokunun seçmə mərhələsində ilk xal itkisini yaşayaraq 3 xalda qalıb. İspaniya isə ardıcıl ikinci qələbəsini qazanaraq xalını 6-ya yüksəldib.

Qeyd edək ki, Türkiyə 3-cü matçında Bolqarıstanla səfərdə qarşılaşacaq. İspaniya isə Gürcüstanı qəbul edəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan taekvondoçuları medallar qazandı -

Azərbaycan taekvondoçuları medallar qazandı - FOTO

07 Sentyabr 2025 22:53
Türkiyə millisi finalda məğlub oldu

Türkiyə millisi finalda məğlub oldu

07 Sentyabr 2025 19:37
“Qarabağ”dan Nərimanla bağlı

“Qarabağ”dan Nərimanla bağlı AÇIQLAMA

07 Sentyabr 2025 18:52
Azərbaycan millisindən

Azərbaycan millisindən bir ilk

07 Sentyabr 2025 18:38
Məşhur futbolçu "Beşiktaş"a keçə bilər

Məşhur futbolçu "Beşiktaş"a keçə bilər

07 Sentyabr 2025 15:56
Nəriman millinin heyətindən çıxarıldı

Nəriman millinin heyətindən çıxarıldı

07 Sentyabr 2025 11:44
Sosial şəbəkə platformaları:
mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın ortası 5 bürc üçün uğurlu keçəcək

08 Sentyabr 2025 01:16

Türkiyə İspaniyaya darmadağınla məğlub oldu

08 Sentyabr 2025 00:46

Bakıda bu evlərin qiyməti artır

08 Sentyabr 2025 00:01

"Bu mənim HƏMAS-a son xəbərdarlığımdır" -

07 Sentyabr 2025 23:24

Azərbaycan taekvondoçuları medallar qazandı -

07 Sentyabr 2025 22:53

İstanbulda mitinq keçirmək qadağan edildi

07 Sentyabr 2025 22:25

Alim Qasımovun satışa çıxardığı həmin villa -

07 Sentyabr 2025 22:07

Təxminən 100 min insan Qəzzanı tərk edib -

07 Sentyabr 2025 22:02

Sosial şəbəkə platformaları:

07 Sentyabr 2025 20:46

5 bürcün çətinlikləri geridə qalır -

07 Sentyabr 2025 20:11