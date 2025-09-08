“Fənərbaxça" Yusuf En-Nesyrini ulduz futbolçu ilə dəyişir

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubu “Fənərbaxça"nın futbolçusu Yusuf En-Nesyrini transfer etmək istəyir.
Metbuat.az xəbər verir ki, Viktor Osimhen transferini həyata keçirə bilməyən “Əl-Hilal” hücum mövqeyini En-Nesyri ilə doldurmaq istəyir. İddialara görə, "Əl-Hilal" futbolçu üçün yüksək məbləğ ödəməyə razılıq verib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, En-Nesyri üçün 40 milyon avro təklif edilib. İspaniyanın "Estoesatleti" nəşrində yer alan xəbərdə deyilir ki, mərakeşli hücumçu "Əl-Hilal"a transfer olarsa, “Fənərbaxça" “Atletiko Madrid”in futbolçusu Alexander Sörlothi transfer etmək istəyir.
Qeyd edək ki, “Fənərbaxça"nın Yusuf En-Nesyrini klubda saxlamağa üstünlük verdiyi barədə xəbərlər dərc edilib.