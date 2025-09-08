“Fənərbaxça" Yusuf En-Nesyrini ulduz futbolçu ilə dəyişir

“Fənərbaxça" Yusuf En-Nesyrini ulduz futbolçu ilə dəyişir
15:42 8 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubu “Fənərbaxça"nın futbolçusu Yusuf En-Nesyrini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Viktor Osimhen transferini həyata keçirə bilməyən “Əl-Hilal” hücum mövqeyini En-Nesyri ilə doldurmaq istəyir. İddialara görə, "Əl-Hilal" futbolçu üçün yüksək məbləğ ödəməyə razılıq verib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, En-Nesyri üçün 40 milyon avro təklif edilib. İspaniyanın "Estoesatleti" nəşrində yer alan xəbərdə deyilir ki, mərakeşli hücumçu "Əl-Hilal"a transfer olarsa, “Fənərbaxça" “Atletiko Madrid”in futbolçusu Alexander Sörlothi transfer etmək istəyir.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça"nın Yusuf En-Nesyrini klubda saxlamağa üstünlük verdiyi barədə xəbərlər dərc edilib.

mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
