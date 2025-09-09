Nazirlik ali təhsil müəssisəsi yaradıb, ləğv edə biləcək

Yeni qanun layihəsinə əsasən, Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunların strukturunu, ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısını və ümumi say tərkibini təsdiq edir, daxili qoşunların hərbi qulluqçularını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxır, daxili qoşunların hərbi qulluqçularına hərbi rütbələr verir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin iclasında bildirilib.
Bununla da Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunların hərbi hissələrini və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsini yaradıb və ləğv edəcək, o cümlədən həmin təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini təsdiq edəcək.