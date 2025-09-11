Süni intellekt bu peşələri əvəz edə bilməyəcək

Süni intellekt müasir dünyanın ayrılmaz texnoloji reallığına çevrilib. Onun sürətli inkişafı artıq bir çox sahədə insan əməyini əvəz etməyə başlayıb. Bəs süni intellekt hansı peşələri heç vaxt əvəz edə biləyəcək?
İKT üzrə ekspert Elvin Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, süni intellekt insanın emosiya, yaradıcılıq, etik qərarvermə və sosial münasibətləri ilə bağlı sahələri heç vaxt əvəz edə bilməz:
“Süni intellekt son illərdə bir çox sahədə böyük irəliləyişlər əldə edib, lakin hələ də heç vaxt tamamilə əvəz edə bilməyəcəyi peşələr var. Bu, əsasən insanın emosiya, yaradıcılıq, etik qərarvermə və sosial münasibətləri ilə bağlı sahələrdir. Birincisi, sənət və yaradıcı peşələr, musiqiçi, rəssam, yazıçı və aktyor kimi sahələrdə süni intellekt yardımçı ola bilər, amma insanın orijinal ilhamını, daxili hisslərini və emosional təsirini əvəzləmək çox çətindir. İkincisi, tibb və psixologiya sahəsində insan mərkəzli peşələr, həkimlər, psixoloqlar, psixiatrlar yalnız tibbi bilik tətbiq etmirlər, həm də pasiyentin duyğularını anlayır, empatiya göstərirlər. Süni intellekt analiz və diaqnozda kömək edə bilər, amma həkimlə xəstə arasındakı etimadı tamamilə əvəz edə bilməz. Üçüncüsü, müəllimlik və pedaqoji fəaliyyəti əvəz edə bilməz. Texnologiya öyrənməni asanlaşdıra bilər, lakin müəllimin tələbəyə verdiyi motivasiya, istiqamət və şəxsiyyət formalaşdırmadakı rolu unikal olaraq qalır. Dördüncüsü, hüquq, siyasət və etik qərarların verilməsidir. Süni intellekt məlumatları təhlil edə bilər, amma ədalət, dəyərlər və mənəviyyat kimi anlayışlar yalnız insan təcrübəsi və məsuliyyəti ilə bağlıdır”.
Ekspert qeyd edib ki, süni intellekt bir çox peşələrdə insanı tamamlayacaqdır. Amma empatiya, yaradıcılıq, vicdan və dəyərlərə əsaslanan işləri heç vaxt tamamilə əvəz edə bilməyəcək.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az