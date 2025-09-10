Ayxan Abbasov millidə qalsa, çox sevinərəm - Emin Mahmudov

Ayxan Abbasov millidə qalsa, çox sevinərəm -
00:09 10 Sentyabr 2025
106 İdman
Anar Türkeş
"Ayxan Abbasov son iki gündə bizə özünəinam qazandırdı".

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin rekordmen kapitanı Emin Mahmudov deyib.

"Çox möhtəşəm bir hissdir. Bu rekordu qırmaq üçün çox əziyyət çəkmişdim. Komanda yoldaşlarıma minnətdaram. Onların köməyi olmasaydı, millinin heyətində ən çox qol vuran oyunçu ola bilməzdim. Ayxan Abbasov bir günə çox şeyi dəyişə bilməzdi, amma bizə motivasiya və psixoloji baxımdan böyük dəstək verdi. Ayxan Abbasovun millidə qalmasını istəyərəm. Onun gəlişindən sonra komandada ruh yüksəkliyi yarandı. Komandadan göndərilən baş məşqçilər barədə danışmaq istəmirəm, amma hesab edirəm ki, yığmaya yerli məşqçinin rəhbərlik etməsi daha yaxşı olar".

