Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri həbs edildi

Tbilisi Şəhər Məhkəməsi korrupsiyada ittiham olunan Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Xuanşer Burçuladzenin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "İnterpressnews" agentliyi məlumat yayıb.
Həbs qərarını hakim Yekaterina Barbakadze çıxarıb. Bu, prokurorluğun sabiq nazir barəsində tələb etdiyi qabaqlayıcı tədbir idi. Müdafiə tərəfi məhkəməyə Burçuladzenin 100 min lari (37 min dollardan çox) məbləğində girov müqabilində azadlığa buraxılmasını təklif edib.
Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) sentyabrın 11-də Burçuladzeni saxlayıb