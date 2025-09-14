Türkiyədən Yunanıstana etiraz

Türkiyədən Yunanıstana etiraz
19:30 14 Sentyabr 2025
126 Region
Mətbuat
A- A+

Yunanıstanın Anadoluya təcavüz və işğala cəhdinin ildönümündə bu ölkənin rəsmilərinin əsassız və təkəbbürlü açıqlamalarını rədd edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir.

Qeyd olunur ki, bu bəyanatlar tarixi faktlara və iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına yönəlmiş səylərə ziddir: "Biz Yunanıstan hakimiyyətini daxili siyasi motivlərlə hərəkət etməkdən və iki xalq arasında düşmənçilik yaratmağa yönəlmiş təşəbbüslərdən çəkinməyə çağırırıq".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Xəzər sahilində qeyri-adi hadisə -

Xəzər sahilində qeyri-adi hadisə - VİDEO

14 Sentyabr 2025 11:14
Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri həbs edildi

Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri həbs edildi

13 Sentyabr 2025 19:13
Qonşu ölkədə zəlzələ oldu

Qonşu ölkədə zəlzələ oldu

12 Sentyabr 2025 09:28
İstanbulda mitinq keçirmək qadağan edildi

İstanbulda mitinq keçirmək qadağan edildi

07 Sentyabr 2025 22:25
Türkiyədə ardıcıl 2 zəlzələ oldu

Türkiyədə ardıcıl 2 zəlzələ oldu

07 Sentyabr 2025 15:11
Qonşu ölkədə təyyarə qəzası oldu -

Qonşu ölkədə təyyarə qəzası oldu - Ölən var

04 Sentyabr 2025 11:53
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Türkiyədən Yunanıstana etiraz

14 Sentyabr 2025 19:30

Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq

14 Sentyabr 2025 18:53

Prezident Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşdü

14 Sentyabr 2025 18:49

Suren Papikyan Çinə getdi

14 Sentyabr 2025 18:39

Bəxtsiz bürclər - işləri həmişə tərs gətirir

14 Sentyabr 2025 18:09

Xəstəxana həyətindən 8 aylıq insan dölü tapıldı

14 Sentyabr 2025 18:07

Məşhur boksçu vəfat etdi

14 Sentyabr 2025 18:01

Bu yerlərə leysan yağır

14 Sentyabr 2025 17:23

Prezident Qarabağ Universitetinin Klinikası binasının açılışında iştirak etdi

14 Sentyabr 2025 17:04

Erməni əsilli şəxs Xankəndidə terror cəhdi etdi -

14 Sentyabr 2025 16:58