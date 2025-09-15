"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı - Fantastik məbləğ

“Real Madrid”də Xabi Alonsonun rəhbərliyi altında uğurlu oyun nümayiş etdirən Arda Güler klubun ulduzları sırasında yer alıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, klub nümayəndələri Ardanın uğurlu oyununun onun transfer qiymətini xeyli artırdığını hesab edir. “Real Madrid”in “Real Sosyedad” üzərində 2-1 hesablı qələbəsindən sonra klub nümayəndəsi Arda Güler haqqında “Defense Central”a danışıb. Klub nümayəndəsi bildirib ki, Ardanın transfer dəyəri 100 milyon avronu ötüb.
Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində “Real Madrid”in Arda Güleri icarəyə göndərə biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.