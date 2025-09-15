"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı - Fantastik məbləğ

"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı -
23:09 15 Sentyabr 2025
253 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Real Madrid”də Xabi Alonsonun rəhbərliyi altında uğurlu oyun nümayiş etdirən Arda Güler klubun ulduzları sırasında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub nümayəndələri Ardanın uğurlu oyununun onun transfer qiymətini xeyli artırdığını hesab edir. “Real Madrid”in “Real Sosyedad” üzərində 2-1 hesablı qələbəsindən sonra klub nümayəndəsi Arda Güler haqqında “Defense Central”a danışıb. Klub nümayəndəsi bildirib ki, Ardanın transfer dəyəri 100 milyon avronu ötüb.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində “Real Madrid”in Arda Güleri icarəyə göndərə biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Millinin məşqçi postuna sürpriz namizəd -

Millinin məşqçi postuna sürpriz namizəd - FOTO

15 Sentyabr 2025 23:58
Qurban Qurbanov "Benfika" ilə matçdan danışdı

Qurban Qurbanov "Benfika" ilə matçdan danışdı

15 Sentyabr 2025 23:44
Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15
Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

15 Sentyabr 2025 21:10
Alonsonun yerinə Ançelotti? -

Alonsonun yerinə Ançelotti? - "Real"ı silkələyən açıqlama

15 Sentyabr 2025 19:43
Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

15 Sentyabr 2025 12:00
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu şəxslərə yüksək məbləğdə ödəniş ediləcək -

16 Sentyabr 2025 00:20

Millinin məşqçi postuna sürpriz namizəd -

15 Sentyabr 2025 23:58

Prezident o evlə bağlı tapşırıq verdi -

15 Sentyabr 2025 23:49

Qurban Qurbanov "Benfika" ilə matçdan danışdı

15 Sentyabr 2025 23:44

Ukrayna cəbhəsində “Starlink” çökdü

15 Sentyabr 2025 23:43

Avro 2 manata yaxınlaşdı -

15 Sentyabr 2025 23:30

Velosiped sürənlər bu halda cərimələnir

15 Sentyabr 2025 23:21

Yeni pensiya modelinə keçilir -

15 Sentyabr 2025 23:18

"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı -

15 Sentyabr 2025 23:09

Dövlət proqramı ilə xaricdə oxumaq çətinləşəcək

15 Sentyabr 2025 23:06