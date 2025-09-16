Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2029-cu ilə qədər 4,2 %-ə düşəcək

Azərbaycan hökuməti 2026-2029-cu illərdə orta illik inflyasiyanın azalacağını proqnozlaşdırır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin sonuna qədər ölkədə orta illik inflyasiya 5,4 % təşkil edəcək. 2026-cı ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 4,8 %-ə qədər enəcək.
2027-ci ildə orta illik inflyasiyanın 4,5%, 2028-ci ildə - 4,3 %, 2029-cu ildə isə - 4,2 % səviyyəsində olacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2,2 % təşkil edib.