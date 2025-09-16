Saat 10:00-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -
20:47 16 Sentyabr 2025
Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ tərəfindən 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun olaraq aparılacaq təmir-bərpa işləri səbəbindən Çeşməbasar yarımstansiyasından qidalanan 35 kV-luq Əbrəqunus hava xəttində təmir işləri görüləcək. Bu səbəbdən 35/10 kV-luq Əbrəqunus yarımstansiyasında gərginlik olmayacaq.

Bununla əlaqədar sentyabrın 17-də, saat 10:00-dan 13:00-dək Camaldın, Bənəniyar, Saltaq, Göydərə, Əlincə, Xanəgah, Xoşkeşin, Gal, Şurut, Milax, Qazançı, Boyəhməd və Ləkətağ kəndlərinin elektrik təchizatında fasilələr olacaq.

Qeyd olunub ki, enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi və texniki baxışların həyata keçirilməsi çərçivəsində müxtəlif ünvanlarda mərhələli təmir işləri davam etdiriləcək

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? - RƏSMİ CAVAB

Kimlər sosial mənzil ala bilər?

Səs-küy yaradan şəxslər cərimələnə bilər

Sentyabrın 17-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Tahir Kazımov təqaüdə göndərildi - FOTO

Sentyabrın 17-də hava dəyişir - Leysan olacaq

