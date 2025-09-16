​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

21:15 16 Sentyabr 2025
75 Dünya
Anar Türkeş
Çində dörd general Ümumçin Xalq Nümayəndələri Konqresinin üzvlüyündən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, generalların hansı səbəbdən işdən çıxarılması barədə məlumat verilməyib. Generalların korrupsiya işi ilə bağlı vəzifələrindən uzaqlaşdırıldığı iddia edilir. Ekspertlər qeyd ediblər ki, bu cür işdən çıxarılmalara adətən intizam araşdırmaları və ya Partiyadaxili nəzarət prosesləri səbəb olur.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildən vəzifələrindən azad edilən hərbi qulluqçuların sayı 20-yə çatıb. Parlamentdəki 281 nəfərlik hərbi nümayəndə heyəti 261-ə endirilib. Bu müddətdə 6 general, 12 general-leytenant, iki general-mayor vəzifələrindən kənarlaşdırılıb.

