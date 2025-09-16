Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi
23:12 16 Sentyabr 2025
38 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin “Zapad-2025” təlimini yerində izləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, təlimləri izləmək üçün Nijni Novqorod vilayətindəki Mulino atıcılıq poliqonuna gedib. Putin bəyan edib ki, Rusiya və Belarus tərəfindən keçirilən “Zapad-2025” təliminin məqsədi Rusiya və Belarusun ittifaq dövlətini hücumlardan müdafiə etməkdir. Rusiya lideri qeyd edib ki, təlim 100 min əsgər,10 minə yaxın silah və texnikanın iştirakı ilə ümumilikdə 41 atış poliqonunda keçirilib.

Putinin sözlərinə görə, təlimlərdə istifadə edilən silahlar döyüş şəraitində istifadə olunan müasir texnikadır və təlim planları xüsusi hərbi əməliyyatların keçirilməsi zamanı əldə edilmiş təcrübəyə əsaslanır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

16 Sentyabr 2025 22:58
Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

16 Sentyabr 2025 22:47
​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

16 Sentyabr 2025 22:25
​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15
Qızılın qiyməti tarixi həddə çatdı

Qızılın qiyməti tarixi həddə çatdı

16 Sentyabr 2025 08:25
Ukrayna cəbhəsində “Starlink” çökdü

Ukrayna cəbhəsində “Starlink” çökdü

15 Sentyabr 2025 23:43
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu işçilərə yüksək pul mükafatı veriləcək -

16 Sentyabr 2025 23:17

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12

"Benfika" - "Qarabağ" oyunu start götürdü -

16 Sentyabr 2025 23:01

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

16 Sentyabr 2025 22:58

Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

16 Sentyabr 2025 22:51

Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

16 Sentyabr 2025 22:47

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

16 Sentyabr 2025 22:25

Benfika" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlandı -

16 Sentyabr 2025 22:02

İlham Əliyevin BƏƏ Prezidenti ilə görüşündən görüntülər

16 Sentyabr 2025 21:43

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15