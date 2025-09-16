16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi
23:49 16 Sentyabr 2025
152 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Türkiyə də daxil olmaqla 16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan “Qlobal Resolve Flotillası” ilə bağlı birgə bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər Qəzzaya humanitar yardım aparan “Qlobal Resolve Flotillası”na qarşı zorakı hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Birgə bəyanatda beynəlxalq hüquqa və gəmilərin təhlükəsizliyinə hörmət etməyin vacibliyi vurğulanıb. Bəyanatda deyilir ki, donanmaya qarşı hər hansı qanunsuz və ya zorakı hərəkətdən çəkinmək, beynəlxalq və humanitar hüququn prinsiplərinə hörmət etmək lazımdır.

Qeyd edək ki, “Qlobal Resolve Flotilla” Qəzzaya yola düşmüş ən böyük humanitar yardım donanmasıdır. Donanmaya 50-yə yaxın ölkədən yüzlərlə fəal daxildir.

