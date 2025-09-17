“Enerji balansı” işçi qrupunun tərkibi genişləndirilib

“Enerji balansı” işçi qrupunun tərkibi genişləndirilib
12:50 17 Sentyabr 2025
148 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Nazirlər Kabineti "Enerji balansının hazırlanması, təsdiq edilməsi və icrasına nəzarət Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" 1 may 2024-cü il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, “Enerji balansı”nın layihəsinin hazırlanması və icrasına nəzarət üçün yaradılmış işçi qrupunun tərkibi genişləndirilib. Yeni tərkibə İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirlikləri, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Neft Şirkəti, “Azərenerji”, “Azərişıq”, “Azəristiliktəchizat” ASC-lərlə yanaşı, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi də daxil edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda orta əməkhaqqı 8 %-dən çox artıb

Bakıda orta əməkhaqqı 8 %-dən çox artıb

17 Sentyabr 2025 14:50
Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib

Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib

17 Sentyabr 2025 14:33
Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsi artıb

Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsi artıb

17 Sentyabr 2025 14:25
“Azərpoçt” vətəndaşları saxta mesajlara qarşı xəbərdar etdi

“Azərpoçt” vətəndaşları saxta mesajlara qarşı xəbərdar etdi

17 Sentyabr 2025 13:40
Dayanacaqların tənzimlənməsi AYNA-ya həvalə edilir

Dayanacaqların tənzimlənməsi AYNA-ya həvalə edilir

17 Sentyabr 2025 13:33
Sentyabrın 18-nin havası açıqlandı

Sentyabrın 18-nin havası açıqlandı

17 Sentyabr 2025 13:10
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda orta əməkhaqqı 8 %-dən çox artıb

17 Sentyabr 2025 14:50

Alonso Ardaya irad bildirdi

17 Sentyabr 2025 14:43

Oğuzda Aqrar Biznes Festivalı və Toxum yarmarkası keçirilib

17 Sentyabr 2025 14:33

Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsi artıb

17 Sentyabr 2025 14:25

Tyerri Anrinin "Qarabağ" matçı barədə proqnozu doğru çıxdı

17 Sentyabr 2025 14:12

Bu halda bahalaşma kompensasiya edilə bilər -

17 Sentyabr 2025 14:03

"Azərbaycanla sərhədə getməyin" -

17 Sentyabr 2025 14:01

Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

17 Sentyabr 2025 13:48

“Azərpoçt” vətəndaşları saxta mesajlara qarşı xəbərdar etdi

17 Sentyabr 2025 13:40

Dayanacaqların tənzimlənməsi AYNA-ya həvalə edilir

17 Sentyabr 2025 13:33