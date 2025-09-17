​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar - Ulduz futbolçu imzaladı

"Fənərbaxça" Bartuğ Elmazla yeni müqavilə barədə razılığa gəlib.
Metbuat.az futbolçunun yeni müqaviləsi 2028-ci ilə kimi nəzərdə tutulub. Gənc ulduzun maaşı da artırılıb. Onun əvvəlki müqaviləsi 2026-cı ilə qədər nəzərdə tutulmuşdu. "Fənərbaxça"da son mövsümlərdə başqa komandalara icarəyə verilən Bartuğ Elmaz bu mövsüm klubda qalıb.
Qeyd edək ki, "Fənərbaxça"nın yeni məşqçisi Domeniko Tedesko "Trabzonspor"la matçda Bartuğ Elmaza şans vermişdi. Domeniko Tedeskonun rəhbərliyi altında ilk oyunda "Fənərbaxça" "Trabzonspor”a 1-0 hesabı ilə qalib gəlib.