Mourinyodan Ali Koç barədə olay sözlər

"Benfika" ilə prinsipial razılığa gələn Joze Mourinyo "Fənərbaxça"nın prezidenti Ali Koç barədə danışıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ali Koçun ““Benfika”nın Mourinyo ilə razılaşması qəribə təsadüfdür” sözlərinə cavab verib. Mourinyo, ““Fənərbaxça”dan ayrılanda qapıları bağladım və təxribatlara cavab vermədim. Bəhanə gətirmədim. Ali Koçun məndən fərqli yanaşması var” - deyə bildirib.
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off oyununda "Fənərbaxça" “Benfika”ya məğlub olaraq mübarizəni dayandırandan sonra "Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyo istefaya göndərilmişdi.