Cənubdan şəhidlik zirvəsinə ucalan 33 qəhrəmanımız - FOTO

12:58 19 Sentyabr 2025
169 Tarix
Gülbəniz Hüseynli
2023-cü ilin 19–20 sentyabr tarixlərində Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən lokal antiterror əməliyyatı həyata keçirildi.

Bu əməliyyat zamanı Azərbaycan Ordusunun bir çox igid hərbçiləri vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onların fədakarlığı, cəsurluğu və göstərdikləri qətiyyət bütün xalqımız üçün örnəkdir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qəhrəmanlıqlarını daim yaddaşımızda yaşadırıq.

Antiterror əməliyyatı bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövləti öz torpaqlarında qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətinə, separatizmin davam etməsinə heç vaxt icazə verməyəcək. Bu qətiyyət həm ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması, həm də bölgədə dayanıqlı sülhün bərqərar olması üçün mühüm addım idi.

Qeyd edək ki, antiterror əməliyyatında Cənub bölgəsindən 33 nəfər igid hərbçimiz şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Metbuat.az onları təqdim edir:

1.Mayor Aqil Fayəddin oğlu Əkbərov

2. Mayor Vüqar Rəfail oğlu Heydərov

3.Baş leytenant Şəmistan Şükran oğlu Yusifli

4.Leytenant İsmayıl Çərkəz oğlu İsayev

5.Kiçik leytenant Əli Rüstəm oğlu Babazadə

6.Kiçik leytenant Mikayıl Vüqar oğlu Həmidli

7.Kiçik leytenant Tural Qələmhüseyn oğlu Cahangirov

8.Gizir Məhərrəm Ələşrəf oğlu Hüseynov

9.Gizir Yusif Məmmədrza oğlu Xəlilov

10.Gizir Nəcməddin Natiq oğlu Quliyev

11.Gizir Seymur Sabir oğlu Şabıyev

12.Gizir Əli Azad oğlu Tağıyev

13.Gizir Rəsul Yusif oğlu Teymurov

14.Çavuş Zahir Sədi oğlu Əliyev

15.Matros (MAHHXHQ) Davud Telman oğlu Qiyaslı

16.Matros Ramil Habil oğlu Məmmədov

17.Əsgər Mehti Əmrah oğlu Abbasov

18.Əsgər (MAHHXHQ) Sahil Sarıbala oğlu Babayev

19.Əsgər Samrad İkram oğlu Eynəliyev

20.Əsgər Eltac Əjdər oğlu Əhədov

21.Əsgər Məhəmməd Şəfahət oğlu Hüseynov

22.Əsgər (MAHHXHQ) Mirmusa Vüqar oğlu Hüseynzadə

23.Əsgər (MAHHXHQ) Ramazan Həmdulla oğlu Hüseynzadə

24.Əsgər (MAHHXHQ) Əkrəm Faiq oğlu Kəlbiyev

25.Əsgər Savalan İsfəndiyar oğlu Qafarov

26.Əsgər Elsevər Raqif oğlu Qardaşzadə

27.Əsgər (MAHHXHQ) Cavad Sadiq oğlu Məhərrəmov

28.Əsgər (MAHHXHQ) Azər Sulduz oğlu Məmmədov

29.Əsgər Sənan Vüqar oğlu Mirzəyev

30.Əsgər Nicat Mübariz oğlu Nəzərli

31.Əsgər Mirəli Mirfəttah oğlu Təhməzov

32.Əsgər (MAHHXHQ) Rəşad Rasim oğlu Vəlizadə

33.Əsgər Cəsarət Zaur oğlu Ziyadov

