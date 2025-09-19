Sentyabrın 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 20-də havanın temperaturu dəyişəcək
13:14 19 Sentyabr 2025
184 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bakıda və bölgələrdə sentyabrın 20-də yağışlı hava şəraiti gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. 19-dan 20-nə keçən gecə və səhər yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

19 Sentyabr 2025 14:14
Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

19 Sentyabr 2025 13:57
Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

19 Sentyabr 2025 13:47
Ələt-Astara yolundakı bu körpü bağlanır

Ələt-Astara yolundakı bu körpü bağlanır

19 Sentyabr 2025 13:19
"Unibank"ın müəllimlər üçün kredit kampaniyası davam edir

"Unibank"ın müəllimlər üçün kredit kampaniyası davam edir

19 Sentyabr 2025 12:28
Məcburi köçkünlər sosial müdafiə və mina təhlükəsinə dair maarifləndirilib

Məcburi köçkünlər sosial müdafiə və mina təhlükəsinə dair maarifləndirilib

19 Sentyabr 2025 12:14
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

AZAL yeni sərnişin təyyarəsi aldı

19 Sentyabr 2025 14:28

Azərbaycan PUA operatorları Qazaxıstanda beynəlxalq təlimdə iştirak edib

19 Sentyabr 2025 14:17

Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

19 Sentyabr 2025 14:14

Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

19 Sentyabr 2025 13:57

Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

19 Sentyabr 2025 13:47

​“19 sentyabr dövlətimizin qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi” -

19 Sentyabr 2025 13:36

Ələt-Astara yolundakı bu körpü bağlanır

19 Sentyabr 2025 13:19

Sentyabrın 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

19 Sentyabr 2025 13:14

Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir -

19 Sentyabr 2025 13:12

Cənubdan şəhidlik zirvəsinə ucalan 33 qəhrəmanımız -

19 Sentyabr 2025 12:58