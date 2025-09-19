“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” - T. Cəfərova

Məişət zorakılığı ilə bağlı qanuna dəyişikliklərə ehtiyac var.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin üzvü Tamam Cəfərova komitənin bugünkü iclasında deyib.
Milli Məclisin deputatı bildirib ki, xüsusilə qadın qətlləri ilə bağlı yayılan xəbərlər ciddi narahatlıq doğurur. 2024-cü ildə qadın qətllərinin sayı əvvəlki ilə nisbətən azalsa da, problem hələ də qalır:
“Az qala, hər həftə, 10 gündən bir qadınların qətlə yetirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Təəssüf ki, bəzən qadınlar ailə üzvü olan, birlikdə yaşadıqları kişilərin qurbanına çevrilirlər. Hətta yeniyetmə oğlanlar anasını, atalar öz qızlarını qətlə yetirirlər. Bu məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır”.
Deputat qeyd edib ki, bu tendensiya təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada da müşahidə olunur. O, İtaliyada məişət zəminində törədilən qadın cinayətinə görə ömürlük həbs cəzasının müzakirə olunduğunu xatırladıb və bildirib ki, məsələnin Milli Məclisdə ictimai dinləmə çərçivəsində müzakirəsi faydalı ola bilər.