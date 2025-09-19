“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” - T. Cəfərova

“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” -
16:15 19 Sentyabr 2025
124 Sosial
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Məişət zorakılığı ilə bağlı qanuna dəyişikliklərə ehtiyac var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin üzvü Tamam Cəfərova komitənin bugünkü iclasında deyib.

Milli Məclisin deputatı bildirib ki, xüsusilə qadın qətlləri ilə bağlı yayılan xəbərlər ciddi narahatlıq doğurur. 2024-cü ildə qadın qətllərinin sayı əvvəlki ilə nisbətən azalsa da, problem hələ də qalır:

“Az qala, hər həftə, 10 gündən bir qadınların qətlə yetirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Təəssüf ki, bəzən qadınlar ailə üzvü olan, birlikdə yaşadıqları kişilərin qurbanına çevrilirlər. Hətta yeniyetmə oğlanlar anasını, atalar öz qızlarını qətlə yetirirlər. Bu məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır”.

Deputat qeyd edib ki, bu tendensiya təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada da müşahidə olunur. O, İtaliyada məişət zəminində törədilən qadın cinayətinə görə ömürlük həbs cəzasının müzakirə olunduğunu xatırladıb və bildirib ki, məsələnin Milli Məclisdə ictimai dinləmə çərçivəsində müzakirəsi faydalı ola bilər.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustda pensiya alanların sayı açıqlanıb

Avqustda pensiya alanların sayı açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 14:34
Yeni pensiya sistemi yaradılır -

Yeni pensiya sistemi yaradılır - Üstünlükləri nələrdir?

18 Sentyabr 2025 19:58
Himayədar ailə olmaq üçün nə etməli? -

Himayədar ailə olmaq üçün nə etməli? - RƏSMİ

17 Sentyabr 2025 23:36
Vətəndaşlar əlavə gəlir əldə edə biləcək -

Vətəndaşlar əlavə gəlir əldə edə biləcək -Açıqlama

17 Sentyabr 2025 17:04
Maaşlar artır, qiymətlər də qalxacaq?

Maaşlar artır, qiymətlər də qalxacaq?

16 Sentyabr 2025 19:36
Yeni pensiya modelinə keçilir -

Yeni pensiya modelinə keçilir - Məbləğ artacaq

15 Sentyabr 2025 23:18
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək

19 Sentyabr 2025 17:09

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

19 Sentyabr 2025 17:03

Respublika hərbi prokuroruna yeni müavin təyin olunub

19 Sentyabr 2025 16:28

Firad Əliyevə yüksək vəzifə verildi

19 Sentyabr 2025 16:23

AQTA vəhşi heyvan və quşlarla bağlı monitorinqlərə başlayıb

19 Sentyabr 2025 16:23

“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” -

19 Sentyabr 2025 16:15

Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 16:07

Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA lisenziyaları təqdim edilib

19 Sentyabr 2025 16:04

Maliyyə Nazirliyi hərrac keçirib

19 Sentyabr 2025 16:00

Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

19 Sentyabr 2025 15:53