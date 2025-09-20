Azərbaycanda yük daşımaları artıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 158 milyon ton yük daşıyıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 4,3 milyon ton və yaxud 2,8 % çoxdur.
8 ay ərzində nəqliyyatçılar 1 milyard 360,1 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 66,7 milyon sərnişin və yaxud 5,2% çoxdur.
Hesabat dövründə qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 5,5% artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 78,5 % təşkil edib.