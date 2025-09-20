Azərbaycanda yük daşımaları artıb

Azərbaycanda yük daşımaları artıb
12:32 20 Sentyabr 2025
127 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 158 milyon ton yük daşıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 4,3 milyon ton və yaxud 2,8 % çoxdur.

8 ay ərzində nəqliyyatçılar 1 milyard 360,1 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 66,7 milyon sərnişin və yaxud 5,2% çoxdur.

Hesabat dövründə qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 5,5% artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 78,5 % təşkil edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın BƏƏ-yə birbaşa investisiyaları azalıb

Azərbaycanın BƏƏ-yə birbaşa investisiyaları azalıb

20 Sentyabr 2025 13:10
Azərbaycanın Türkiyəyə birbaşa investisiyaları artıb

Azərbaycanın Türkiyəyə birbaşa investisiyaları artıb

20 Sentyabr 2025 11:23
Azərbaycan buğda idxalını artırıb

Azərbaycan buğda idxalını artırıb

20 Sentyabr 2025 10:42
Azərbaycanın avtomobil idxalı 17% artıb

Azərbaycanın avtomobil idxalı 17% artıb

20 Sentyabr 2025 10:24
11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

19 Sentyabr 2025 17:03
Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 16:07
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Zəkiyev Avropa çempionatında finala yüksəldi

20 Sentyabr 2025 13:15

Azərbaycanın BƏƏ-yə birbaşa investisiyaları azalıb

20 Sentyabr 2025 13:10

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri görüşüb

20 Sentyabr 2025 13:07

Azərbaycanda yük daşımaları artıb

20 Sentyabr 2025 12:32

Azərbaycan-Monqolustan əməkdaşlığının genişləndirilir

20 Sentyabr 2025 12:30

Sentyabrın 21-nin havası açıqlandı

20 Sentyabr 2025 12:14

GUAM Azərbaycanı təbrik edib

20 Sentyabr 2025 11:45

Türkiyə Səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

20 Sentyabr 2025 11:41

Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı

20 Sentyabr 2025 11:36

Azərbaycanın Türkiyəyə birbaşa investisiyaları artıb

20 Sentyabr 2025 11:23