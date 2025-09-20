Xankəndidə atəşfəşanlıq oldu

Xankəndidə atəşfəşanlıq oldu
20:21 20 Sentyabr 2025
138 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Mədəniyyət Nazirliyi və Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Xankəndidə keçirilən Şəhər Günü münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bayram konserti F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında Telman Hacıyevin "Vətən süitası" ilə başlanıb.

Sonra Fəxri Kazım Nicat Polad Bülbüloğlunun "Azərbaycan", Əməkdar artist Almaz Orucova "Nə olaydı, yarım olaydı" Azərbaycan xalq mahnısı və Tofiq Quliyevin "Azərbaycana gəlsin", Ayşən Mehdiyeva Hatəm Nəbioğlunun "Vətən", İlhamə Qasımova Elza İbrahimovanın "Ey Vətən", Əməkdar artistlər Anar Şuşalı Cahangir Cahangirovun "Cənnətim Qarabağ", Fehruz Səxavət Əlibaba Məmmədovun "Xudayar təsnifi" ("Vətən yaxşıdı"), Gülüstan Əliyeva Ə.Məmmədovun "Sənə inanıram" və Əvəz Muradovun "Mənim eşqim Azərbaycandır", Səbuhi İbayev "Qarabağ şikəstəsi"ni ifa ediblər.

Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında həmçinin Üzeyir Hacıbəylinin "Cəngi" rəqsi və "Ay Ləli" xalq mahnısı da təqdim olunub. Konsert proqramı Əməkdar artist İlham Nəzərovun ifasında Müslüm Maqomayevin "Azərbaycan" (söz: N.Xəzri) mahnısı ilə başa çatıb.

Mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları ilə yanaşı, yüzlərlə şəhər sakini və Qarabağ Universiteti tələbələrinin izlədiyi bayram konserti alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdən sonra Xankəndinin mərkəzi meydanında möhtəşəm atəşfəşanlıq olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident İlham Əliyev paylaşım etdi -

Prezident İlham Əliyev paylaşım etdi -VİDEO

20 Sentyabr 2025 20:32
Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

20 Sentyabr 2025 17:12
Sabahkı hava bu şəxslərə pis təsir edəcək -

Sabahkı hava bu şəxslərə pis təsir edəcək -XƏBƏRDARLIQ

20 Sentyabr 2025 15:45
Vüqar Qurbanov ona vəzifə verdi -

Vüqar Qurbanov ona vəzifə verdi - FOTO

20 Sentyabr 2025 15:44
Bakıda məşhur bazar plana düşdü -

Bakıda məşhur bazar plana düşdü - Söküləcək

20 Sentyabr 2025 15:43
Növbəti köç karvanı Kəlbəcərə çatıb

Növbəti köç karvanı Kəlbəcərə çatıb

20 Sentyabr 2025 15:32
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Gəncədə camış şirniyyat mağazasına hücum etdi:

20 Sentyabr 2025 21:13

​Naxçıvanda müəllim direktoru döydü

20 Sentyabr 2025 21:11

Həsrət Cəfərov yenidən dünya çempionatının finalında

20 Sentyabr 2025 21:04

Prezident İlham Əliyev paylaşım etdi -

20 Sentyabr 2025 20:32

Alimlər bakteriyaları məhv edə bilən viruslar yaradıblar

20 Sentyabr 2025 20:29

Xankəndidə atəşfəşanlıq oldu

20 Sentyabr 2025 20:21

İsrail səfiri Azərbaycanı belə təbrik etdi -

20 Sentyabr 2025 19:39

"Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəldi

20 Sentyabr 2025 19:27

Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ABŞ-yə gedəcək

20 Sentyabr 2025 19:16

Adnan Əhmədzadə belə həbs edilibmiş

20 Sentyabr 2025 18:17