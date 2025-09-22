“WhatsApp” profilləri dəyişdi - Artıq belə görünəcək

22:42 22 Sentyabr 2025
133 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

“WhatsApp” profillərlə bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə öz profillərinə “Facebook” profilinin linklərini əlavə etməyə imkan verir. Yeni funksiya “WhatsApp” android üçün beta versiyasında müşahidə edilib. Bildirilir ki, funksiya istifadəyə verildikdən sonra istifadəçilər “Instagram”, “Facebook” ikonasını və hesab məlumatlarını birbaşa “WhatsApp” profillərində nümayiş etdirə biləcəklər.

Hesabın həqiqətən istifadəçiyə məxsus olmasını təmin etmək üçün “Facebook” profilinin bağlantıları Hesab Mərkəzi vasitəsilə yoxlanılacaq.

