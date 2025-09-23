Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istəyir

Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istəyir
19:05 23 Sentyabr 2025
197 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Real Madrid" müdafiə xəttini gücləndirmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir sıra ulduz futbolçular namizədlər arasındadır. İspaniya mətbuatının iddiasına görə, “Bavariya”nın futbolçusu Dayot Upamekano agentlər vasitəsilə “Real Madrid”ə təklif edilib. “Real”ın futbolçu barədə mövqeyi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Real Madrid"in "Liverpul"un futbolçusu İbrahima Konateni transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bildirilir ki, fransız müdafiəçinin müqaviləsinin mövsümün sonunda başa çatması “Real Madrid” üçün fürsət hesab edilir. “Real”ın Konate ilə ilkin əlaqə qurduğu və onu transferə razı saldığı iddia edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42
Azərbaycan paraüzgüçüsü gümüş medal qazanıb

Azərbaycan paraüzgüçüsü gümüş medal qazanıb

23 Sentyabr 2025 15:06
Tural Məmmədli “İdman TV”dən ayrıldı

Tural Məmmədli “İdman TV”dən ayrıldı

23 Sentyabr 2025 14:29
Bakıda beynəlxalq ağırlıqqaldırma vebinarı keçirilib

Bakıda beynəlxalq ağırlıqqaldırma vebinarı keçirilib

23 Sentyabr 2025 11:52
“Uğurun açarı daha çox çalışmaqdadır” -

“Uğurun açarı daha çox çalışmaqdadır” -Qurban Qurbanov

23 Sentyabr 2025 10:49
Ulduz futbolçunun Türkiyə xəyalı reallaşır

Ulduz futbolçunun Türkiyə xəyalı reallaşır

23 Sentyabr 2025 10:45
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

23 Sentyabr 2025 20:12

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

23 Sentyabr 2025 20:09

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

23 Sentyabr 2025 20:04

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -

23 Sentyabr 2025 20:00

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

23 Sentyabr 2025 19:51

7 münaqişəni dayandırdım -

23 Sentyabr 2025 19:25

Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir

23 Sentyabr 2025 19:24

Şagird və xadimə məktəbdə döyüldü -

23 Sentyabr 2025 19:20

Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istəyir

23 Sentyabr 2025 19:05