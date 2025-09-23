Kənd təsərrüfatı naziri vətəndaşları qəbul edəcək

Sentyabrın 26-da, saat 10:00-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Rafail Quliyev Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında rayon sakinlərini qəbul edəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar www.nagro.gov.az elektron ünvanı vasitəsilə və ya (060) 596-69-62 nömrəsinə zəng etməklə əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.
Eyni gündə Ordubad rayonunda kənd təsərrüfatı texnikasından istifadə edən vətəndaşlar üçün səyyar texniki xidmətlər də təşkil olunacaq. Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınması, nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışın keçirilməsi, traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün imtahanların qəbulu və sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, etibarlıq müddəti bitmiş və ya yararsız hala düşmüş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi xidmətləri yerindəcə göstəriləcək.
Ordubadda əhalinin 63%-dən çoxu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur.