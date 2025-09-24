Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib

Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib
12:40 24 Sentyabr 2025
67 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Ankaradakı Qazi Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilinin Tədrisi Ocağında kurs iştirakçılarının yekun qiymətləndirilməsi aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi məlumat yayıb.

Tədbirin açılışında çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov kursların əhəmiyyətini vurğulayıb, iştirakçıların bütün əyani vəsaitlərlə təmin edildiyini və tədris ocağında Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə kitabxananın yaradıldığını bildirib.

Qazi Universiteti Türkçə və Sosial Bilimlər Tədrisi Bölümü və Türk Dünyası Araşdırmalar və Tətbiq Mərkəzinin rəhbəri professor Bülent Aksoy Ocağın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, bu kursların Türk dünyasında Azərbaycanın mədəniyyətinin və ədəbiyyatının daha dərindən öyrənilməsinə şərait yaratdığını qeyd edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri xarici ölkələrdə ana dilimizin təbliği məqsədilə müxtəlif layihələr həyata keçirirlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Valideyn komitələri” rəsmiləşdirilməlidir -

“Valideyn komitələri” rəsmiləşdirilməlidir - Ekspert

23 Sentyabr 2025 23:46
Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

23 Sentyabr 2025 17:37
Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

23 Sentyabr 2025 16:56
Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

23 Sentyabr 2025 16:25
Pedaqoji Universitetdə tələbələr üçün müasir oxu zalı istifadəyə verilib

Pedaqoji Universitetdə tələbələr üçün müasir oxu zalı istifadəyə verilib

23 Sentyabr 2025 16:12
Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində sazişlər imzalanıb

Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində sazişlər imzalanıb

23 Sentyabr 2025 15:41
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Milli Məclisdə Azərbaycan-Serbiya birgə brifinqi keçirilir

24 Sentyabr 2025 12:56

Vladimir Feketeyə "Dostluq" ordeni təqdim edilib

24 Sentyabr 2025 12:45

Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib

24 Sentyabr 2025 12:40

Serbiya nümayəndə heyəti Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

24 Sentyabr 2025 12:35

DSMF xərcləri 9%-dən çox artıb

24 Sentyabr 2025 12:00

Laos Prokurorluğu Azərbaycanda səfərdədir

24 Sentyabr 2025 11:29

Rəqəmsal texnologiyalar statistika metodologiyası üçün yeni imkanlar yaradır -

24 Sentyabr 2025 11:16

“Statistika sistemi milli və qlobal çağırışlara cavab verir” -

24 Sentyabr 2025 11:05

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 11:03

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33