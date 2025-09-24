Bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan edilib

Bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan edilib
16:58 24 Sentyabr 2025
145 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi elan edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qrant müsabiqəsinin əsas məqsədi 2025-2026-cı tədris ilində məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi ilə məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir.

Müraciət üçün son tarix 10 oktyabr 2025-ci ildir.

Qeyd edilib ki, "Azərbaycan Respublikasının 2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın icrası ilə əlaqədar məktəbəqədər təhsil sahəsində alternativ təhsil və maliyyələşmə modelləri əsasında əhatəliliyin artırılması və məktəbəqədər təhsilə cəlb edilmiş uşaqların 1-5 yaşlılara nisbətinin 50 faizə çatdırılması nəzərdə tutulub. Strategiyanın hədəfinə nail olunması üçün Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müəllimlərin sertifikatlaşdırmasının növbəti müsahibə nəticələri açıqlanıb

Müəllimlərin sertifikatlaşdırmasının növbəti müsahibə nəticələri açıqlanıb

24 Sentyabr 2025 18:14
Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib

Türkiyədə Azərbaycan dili kurslarının yekun qiymətləndirilməsi keçirilib

24 Sentyabr 2025 12:40
“Valideyn komitələri” rəsmiləşdirilməlidir -

“Valideyn komitələri” rəsmiləşdirilməlidir - Ekspert

23 Sentyabr 2025 23:46
Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

23 Sentyabr 2025 17:37
Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

23 Sentyabr 2025 16:56
Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

23 Sentyabr 2025 16:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Müəllimlərin sertifikatlaşdırmasının növbəti müsahibə nəticələri açıqlanıb

24 Sentyabr 2025 18:14

İmişlidə toyda

24 Sentyabr 2025 17:49

Bakı şəhərində sənaye məhsulu istehsalı 3,9% azalıb

24 Sentyabr 2025 17:25

Bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan edilib

24 Sentyabr 2025 16:58

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT çərçivəsində rəsmi qəbulda iştirak ediblər

24 Sentyabr 2025 16:49

Azərbaycan və Macarıstan arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanıb

24 Sentyabr 2025 16:43

Bakıda 8 ayın inşaat göstəriciləri açıqlanıb

24 Sentyabr 2025 16:39

Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 10,3% artıb

24 Sentyabr 2025 16:35

Ardanı istəyən Avropa nəhəngi bilindi

24 Sentyabr 2025 16:12

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

24 Sentyabr 2025 16:02