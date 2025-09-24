Həbsdə olan Əhmədzadə ailəsindən bunu istədi

Həbsdə olan Əhmədzadə ailəsindən bunu istədi
23:46 24 Sentyabr 2025
Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan iş adamı Adnan Əhmədzadənin istintaqı davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A.Əhmədzadənin vəkili Şaiq Mirzəyev "TV Müsavat"a açıqlama verib.

O, müvəkkilinin saxlanma şəraiti ilə bağlı hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib:

“İnsanı baxımdan yeməyi-içməyi hər şey var. Şəxsi əşyalardır, pal-paltardır oxuduğu kitabdır - Qurandır belə şeyləri istəyib. Ailəsi də qanuna uyğun olaraq sovqat şəklində ona çatdırıb. Həftənin müəyyən günləri təqdim edilir. Adnan Əhmədzadənin mövqeyi isə odur ki, istintaq obyektiv və hərtərəfli aparılmalıdır və o da öz növbəsində normal suallara düzgün cavab verəcək”.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

