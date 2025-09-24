Həbsdə olan Əhmədzadə ailəsindən bunu istədi

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan iş adamı Adnan Əhmədzadənin istintaqı davam edir.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, A.Əhmədzadənin vəkili Şaiq Mirzəyev "TV Müsavat"a açıqlama verib.
O, müvəkkilinin saxlanma şəraiti ilə bağlı hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib:
“İnsanı baxımdan yeməyi-içməyi hər şey var. Şəxsi əşyalardır, pal-paltardır oxuduğu kitabdır - Qurandır belə şeyləri istəyib. Ailəsi də qanuna uyğun olaraq sovqat şəklində ona çatdırıb. Həftənin müəyyən günləri təqdim edilir. Adnan Əhmədzadənin mövqeyi isə odur ki, istintaq obyektiv və hərtərəfli aparılmalıdır və o da öz növbəsində normal suallara düzgün cavab verəcək”.
Zaur Əliyev / Metbuat.az