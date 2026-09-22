Qafqazın rəqəmsal platformaları özündə birləşdirən ilk tam inteqrasiya olunmuş bankçılıq, ödəniş və e-ticarət ekosistemi olan Bir mikro sahibkarlığın və inklüziv iqtisadiyyatın dəstəklənməsinə yönəlmiş “Biznesdə birlikdə” layihəsini elan edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın məqsədi inkişaf üçün əlavə dəstəyə ehtiyac duyan mikro sahibkarlar üçün bərabər imkanlar yaratmaq və onların rəqəmsal iqtisadiyyata qoşulmasına dəstək olmaqdır. İqtisadi inklüzivliyə dəstək məqsədilə proqramda biznes resurslarına və şəbəkələrinə çıxışı məhdud olan qruplara (şəhid ailələrinin üzvlərinə, fiziki imkanları məhdud şəxslərə, təqaüdçülərə), qadınlara və gənc sahibkarlara xüsusi prioritet veriləcək.
Proqram həm biznesə yeni başlamaq istəyənlər, həm də mövcud biznesini böyütmək istəyənlər üçün müxtəlif güzəştlər təqdim edir. İştirakçılar Bir ekosisteminin Birbank, Birmarket, m10 və Milliön kimi rəqəmsal platformalarından istifadə edərək bankçılıq, ödəniş, e-ticarət və rəqəmsal xidmətlərdən xüsusi şərtlərlə yararlana biləcəklər. Bu proqram ideyanı real biznesə, biznesi isə dayanıqlı gəlirə çevirmək istəyən sahibkarlar üçün əlverişli bir fürsətdir.
Proqram çərçivəsində iştirakçılara təlim və sessiyalar, güzəştli məhsul və xidmətlər, satışların stimullaşdırılmasında dəstək, bankçılıq və maliyyə dəstəyi, eləcə də biznesin inkişafı və geniş bazara çıxış imkanları kimi istiqamətlərdə dəstək göstəriləcək.
Layihə çərçivəsində təqdim olunan güzəştlərdən yararlanan sahibkarların Birmarket platformasına qoşulması nəzərdə tutulur. Bu, onlara həm geniş müştəri bazasına çıxış, həm də satışlarını rəqəmsal məkanda inkişaf etdirmək imkanı yaradacaq.
Proqramın şərtləri, təqdim edilən güzəştlər, iştirak meyarları və qeydiyyatdan keçmək üçün link:https://bir.az/az/biznesde-birlikde
Bir Azərbaycanda fərdi və korporativ müştərilərin gündəlik xidmətlərdən istifadə davranışlarını kökündən dəyişən, Qafqazın ilk tam inteqrasiya olunmuş rəqəmsal ekosistemidir. Ölkənin aparıcı brendlərini – Birbank rəqəmsal mobil bankçılıq tətbiqi, Birmarket e-ticarət platforması, Milliön ödəniş terminalları və m10 rəqəmsal pul kisəsini özündə birləşdirərək 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayan ekosistem hazırda 5 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. Geniş infrastruktur imkanları, eləcə də Trendyol Azərbaycan və BakıKart-la qurulmuş strateji tərəfdaşlıqlar sayəsində Bir, Azərbaycanın ilk və ən irimiqyaslı rəqəmsal ekosisteminin əsasını qoyur.
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