Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorje Jesus Kriştiano Ronaldonun onunla bağlı açıqlamasına münasibət bildirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçu Jesusu verdiyi sözləri yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Jesus isə əvvəlcə Ronaldonun açıqlamasını oxumadığını, daha sonra isə onunla tanış olduğunu deyib. O, Leiriyada 21 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandanın oyununu izlədiyini və buna görə açıqlamadan xəbərsiz olduğunu bildirib. Jesus daha sonra açıqlamanı oxuduğunu və hər gün olduğu kimi federasiyaya gedərək komanda və Portuqaliya millisi üzərində çalışmağa davam edəcəyini söyləyib.