La Liqanın IX turunda “Valensiya”nın qonağı olacaq “Barselona”nın heyətində ciddi itkilər var. Fanat.Az xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 4 aparıcı oyunçusunu səfərə apara bilməyəcək.

Belə ki, “Mançester Siti” ilə Çempionlar Liqası matçında sıradan çıxan Xordi Alba ilə Jerar Pikeyə, Rafinya Alkantara və Arda Turan da qoşulub.

Fanat.Az

