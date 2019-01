Balakən Gömrük İdarəsinin “Mazımçay” gömrük postunda Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Azərbaycan vətəndaşının əl çantasına gömrük baxışı keçirilib.

Lent.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, baxış zamanı həmin çantada gömrük orqanına bəyan olunmayan 1 ədəd “beşbarmaq” aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

