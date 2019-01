Boks üzrə sabiq dünya çempionu Rikardo Mayorqu döyüblər.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Nikaraquanın paytaxtı Manaquada baş verib. Boksçunu yanacaqdoldurma məntəqəsində döyüblər.

43 yaşlı Rikardo ilə ona hücum edənlər arasında növbəyə görə mübahisə düşüb. Nəticədə bir neçə nəfər boksçuya hücum edərək, onun sifətinə zərbələr vurublar.

Mayorq son döyüşünü 2015-ci ildə keçirib. Revanş döyüşündə Şeyn Mosli onu nokauta göndərmişdi.



