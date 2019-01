"Kalyari"nin hücumçu Marko Borielle yaxın keçmişin məşhur futbolçusu Kristiano Vieri ilə mərci udub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Boriello bu mövsüm 15 qol həddini keçəcəyini iddia edib və mərcdə qalib gəlib. O, A Seriyasında 16, İtaliya Kubokunda isə 4 qol vurub. Boriello mərcdə udduğu pullara ölkənin 3 regionu - Neapol, Norçi və Sardiniya adaları üçün ürəyin elektrik masajı aparatları (defibilyator) alıb. Sardiniya adaları ötən il zəlzələdən ziyan görmüşdü.

Milli.Az

