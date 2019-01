Türkiyə Qətərə növbəti əsgər və silah göndərişi həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iyundan bu günə kimi həyata keçirilən 3-cü göndərişdir. Razılaşmaya əsasən, 171 əsgər artıq Qətərdədir.

Qeyd edək ki, 22 iyunda Dohaya 23 əsgər və 5 zirehli texnika göndərilmişdi.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.