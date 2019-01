Yaxın Şərq qarışdı: Yaralılar var - FOTOLAR

İsrail polisi Məscidi-Aksada fələstinlilərə qarşı zor tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün cümə namazının ardınca fələstinlilərə qarşı bibər qazı və plastik mərmidən istifadə edilib. Nəticədə 2-i ağır olmaqla, 22 nəfər xəsarət alıb. Bir neçə fələstinli isə həbs olunub.

Qeyd edək ki, İsrail polisi müsəlmanların müqəddəs məkanı sayılan Məscidi-Aksanı ötən həftədən bu yana mühasirədə saxlayır.

